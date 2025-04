Die Erfurter kamen mit viel Schwung aus der Kabine und orientierten sich auf das dritte Tor. Und das ließ auch nicht lange auf sich warten. Nach feiner Vorarbeit von Maxime Awoudja auf Ben-Luca Moritz passte dieser in die Mitte, Trübenbach (51.) war zur Stelle und bugsierte das Leder aus Nahdistanz zum 3:1 in die Maschen. Nun schienen die Rot-Weißen auf der Siegerstraße zu sein, doch sie hatten die Rechnung ohne die Gastgeber gemacht. Die Zehlendorfer spielten mutig nach vorn und erzielten nach einer Stunde den Anschluss. Sven Reimann köpfte nach einem Freistoß zum 2:3 ein. Die Gäste versuchten nunmehr, die Hertha-Kicker vom eigenen Strafraum entfernt zu halten. Und vorn probierte es Caciel (66.), der sich durchtankte, Torwart Nash-Daniel Amankona umspielte und schließlich an Jake-Robert Wilton scheiterte, der auf der Linie rettete.

Das hätte das 4:2 für die Blumenstädter sein können, stattdessen gab’s etwas später die kalte Dusche in Form des 3:3. Die Thüringer bekamen das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone, Bocar Baro nahm den Ball direkt und traf zum 3:3 (78.). Jetzt war guter Rat teuer für RWE, doch zehn Minuten vor Ultimo schien dann Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer mitzuspielen. Sie zeigte nach einem Handspiel von Zehlendorfs Jonas Burda im Erfurter Strafraum auf den Punkt. Caciel nahm sich der Sache an und schoss rechts am Kasten vorbei. Ärgerlich, Möglichkeit vergeben. So blieb es bis zum Abpfiff beim 3:3.