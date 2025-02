Von Beginn an attackierte das Team von Trainer Georg-Martin Leopold früh und schnürte die Berliner in deren Hälfte ein. Die Zipsendorfer kamen zu Ecken und Flanken – und sahen sich dennoch plötzlich mit einem Rückstand konfrontiert: Gabriel Vieria traf per Foulelfmeter (12.). Zuvor hatte Hendrik Wurr Kanto Voahariniaina an der Strafraumgrenze gefoult. In der 19. Minute prallten Marc Enke und David Pfeil heftig zusammen, beide mussten kurze Zeit später vom Feld.