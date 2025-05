Der FC Carl Zeiss Jena schwimmt auswärts weiter auf der Welle des Erfolgs. Beim SV Babelsberg gelang der Elf von Coach Volkan Uluc der dritte Sieg in Folge in der Ferne. Erik Weinhauer eröffnete mit dem 1:0 in der 20. Minute, Ted Tattermusch legte nur neun Minuten später mit dem 2:0 nach (29.). Kurz vor der Halbzeit gelang Samir Werbelow der Anschlusstreffer zum 1:2 (43.). In der zweiten Hälfte erzielte Maxim Hessel in der 70. Minute die 3:1-Vorentscheidung. Kay Seidemann setzte kurz vor Schluss mit dem 4:1 (89.) den Endstand.