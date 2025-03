Beide Mannschaften waren von Beginn an eher darauf aus, das eigene Tor zu verteidigen und warteten auf Fehler des Kontrahenten. Da diese jedoch ausblieben, dauerte es bis zur 41. Spielminute, ehe das Spiel die erste Chance verzeichnete: Manuel Wajer zog in einer der seltenen Strafraumaktionen von Außen in die Mitte und zwang Simon Schulze im VFC-Tor zu einer Parade im kurzen Eck.