Fußball | Regionalliga FC Eilenburg zittert sich in Plauen zum Klassenerhalt

34. Spieltag

18. Mai 2025, 14:56 Uhr

Klassenerhalt auf den letzten Drücker! Die Feierabend-Fußballer vom FC Eilenburg spielen auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Nordost. Dank des 1:1 am letzten Spieltag beim feststehenden Absteiger VFC Plauen wurde das dritte Regionalliga-Jahr in Folge "gebucht".