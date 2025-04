Das Kellerduell ging zu Beginn zunächst nur eine der beiden Mannschaften engagiert an – und zwar der Gast aus Luckenwalde. Bereits nach zehn Sekunden hatte sich der FSV die erste Ecke erarbeitet, die Fabio Schneider aber auf dem Tornetz platzierte (1.). Der erste Torabschluss aus dem Spiel heraus ging daraufhin ebenfalls auf das Konto der Brandenburger, doch Philipp Kühn zielte nach schönem Doppelpass mit Tim Schleinitz knapp am VFC-Tor vorbei (9.).

Gegen Mitte des ersten Durchgangs fing der VFC an, endlich auf Augenhöhe zu agieren. Zunächst kam Paul Kämpfer zu einem Abschluss, der aber abgeblockt wurde (22.). Fünf Zeigerumdrehungen später hatten die Hausherren dann erneut Pech mit Schiedsrichter Marko Wartmann, als Tom Fischer im Strafraum klar von Jacobi von den Beinen geholt wurde, die Pfeife des Offiziellen trotz großer Proteste aber stummblieb (27.)

Luckenwalde ergab sich in der Folge noch eine Großchance auf Treffer Nummer zwei, weil der umtriebige Kühn erneut sträflich allein gelassen wurde – Schlussmann Jakob Pieles war allerdings glänzend zur Stelle (31.). Weitere nennenswerte Szenen hielt der erste Durchgang darüber hinaus nicht bereit, sodass die Vogtländer unglücklich, nur von der Leistung her gesehen aber nicht unverdient mit dem 0:1-Rückstand in die Pause gingen.