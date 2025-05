Türpitz mit Köpfen und der Brechstange

Bereits vor der Partie war klar: Alles außer einem Sieg würde den endgültigen Sieg für Plauen bedeuten, egal wie Luckenwalde in Erfurt spielen würde. Johann Martynets und Kapitän Jasin Jusic waren wieder mit dabei, Sedat Gören konnte aus dem Vollen schöpfen. Der VFC agierte vorsichtig, wie schon beim Punktgewinn beim RWE. Altglienicke strahlte Gefahr nur in Umschaltmomenten aus, und von denen ließen die Vogtländer wenige zu. So entstand eine zähe Partie quasi ohne Torabschlüsse. Bis in der 33. Minute Philip Türpitz einen Geistesblitz hatte und aus dem Fußgelenk einen Chipball über die Abwehr legte, wo Ex-Hallenser Nico Hug durchgelaufen war und aus spitzem Winkel Jakob Pieles mit Übersicht überwand.

Die Hausherren fanden offensiv quasi nicht statt und hatten in der Abwehr zusehends Probleme mit quirligen Berlinern, die Spaß am Spiel gewannen. Nachdem sich Plauen nach einer Ecke das Ei beinahe selbst ins Tor legte, kam der Befreiungsschlag genau vor die Füße von Türpitz, der aus 35 Metern eine Rakete an den Pfosten setzte. Danach war Pause und die Vogtländer konnten mit dem Halbzeitstand noch hochzufrieden sein.

Manske erhöht vom Punkt, Bokake macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser, Altglienicke schnürte den VFC ein. VSG-Coach Dan Twardzik wechselte munter durch und brachte mit Shean Mensah und Benedict Laverty zwei Spieler, die einen Strafstoß herausholten. Mensah war auf links durchgebrochen, legte scharf in die Mitte in Richtung Laverty, der von Eric Träger zu Fall gebracht wurde. Nach Rücksprache mit ihrem Assistenten zeigte Schiedsrichterin Miriam Schwermer auf den Punkt. Johannes Manske übernahm Verantwortung und traf gegen den chancenlosen Pieles (71.). In der Schlussphase erhöhte Altglienicke noch durch Grace Honore Bokake, der zentral im Strafraum mutterseelenallein einschob (83.). Türpitz setzte noch einen Freistoß an den Pfosten (89.), dann war Schluss.