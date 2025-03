"Ich glaube, wenn wir wieder auf Sendung sind und einfach nur rennen, geht richtig viel", hatte Eilenburgs Trainer Sascha Prüfer vor dem Spiel gesagt. Auf Sendung waren aber zunächst nur die Gastgeber. Altglienicke erwischte den besseren Start und ging nach einem Traumtor in Führung.

Der frühere Magdeburger Zweitliga-Profi Philipp Türpitz versenkte die Kugel nach einer feinen Einzelleistung volley aus 25 Metern (8.). Wenn Shean Mensah wenig später auf 2:0 gestellt hätte, wäre es für die Eilenburger, die lange brauchten, um den Rhythmus zu finden, schwer geworden. Doch der Berliner Stürmer scheiterte aus Nahdistanz an Eilenburgs Nummer 1, Niclas Ben Edelmann.

Dramatisch wurde es erst in der Schlussphase. Mit einer blitzsauberen Einzelaktion traf Sanogo aus spitzem Winkel. Im Gegenzug jubelte Eilenburg, doch der Abstauber von Luis zählte wegen Abseits nach langer Diskussion zurecht doch nicht. Statt Ausgleich gab es in der Nachspielzeit noch das 3:1. Beyazit traf nach Vorlage von Sanogo. So etwas nennt man dann glückliches Händchen vom Traniner.