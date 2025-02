Der Hallesche FC hat nachgezogen. Nachdem Lok Leipzig am Vortag Viktoria Berlin daheim mit 1:0 besiegte, hat nun auch der HFC sein Duell bei der VSG Altglienicke mit 2:1 (2:0) gewonnen. Es bleibt also dabei: Vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag (15. Februar, 14 Uhr liev bei SPORT IM OSTEN) in Halle, hat Lok sechs Punkte Vorsprung auf Halle.