Die Gäste, die zuletzt vier Punkte geholt hatten, begannen selbstbewusst und passsicher. Der ZFC auf der anderen Seite benötigte ein wenig, hatte aber nach sechs Minuten eine richtig gute Chance, als Fabian Raithel nach einer Eingabe von der linken Seite per Kopf die Lattenoberkante traf. Viel mehr passierte lange Zeit nicht. Dann aber gab es innerhalb von drei Minuten auf jeder Seite einen schön herausgespielten Treffer. Meuselwitz führte durch Daniel Haubner, der schön von rechts durch Florian Hansch eingesetzt wurde (35.). Dann spielten sich die Gäste sehenswert auf der linken Seite durch. Jonas Marx nahm den Querpass auf und verwandelte aus Nahdistanz unter die Latte. In der zerfahrenen Partie gab es noch einen Höhepunkt, als Eilenburgs Moritz Kretzer aus 24 Metern abzog und ZFC-Keeper Lukas Sedlak zu einer Parade zwang.

Nach dem Wechsel hatten die Gastgeber deutlich mehr Spielanteile, allerdings fehlte weiterhin oft die Genauigkeit. Und in der 57. Minute ein wenig Glück, als der Flachschuss von Hendrik Wurr noch von einem Eilenburger Abwehrbein geklärt wurde. Die Gastgeber wollten den Sieg, von den Gästen kam in dieser Zeit nicht viel. Und dann lag der Ball in der 80. Minute doch noch im Tor. Haubner wurde in der Mitte geschickt, der Stürmer lief noch zehn Meter und vollendete schließlich flach ins rechte Eck. Die Eilenburger kamen in der Schlussphase noch einmal und hatten noch zwei Möglichkeiten auf den Ausgleich. Aber Raimison Dos Santos köpfte neben das Tor und Arlind Shoshi fand bei seinem Kopfball in Keeper Sedlak seinen Meister.