Die Gastgeber starteten furios in die Partie, Florian Hansch scheiterte schon nach zwei Minuten aus 14 Metern an Keeper Lucas Hiemann. Die Führung nach zehn Minuten war dann der verdiente Lohn. Pistol setzte sich auf der linken Seite durch und passte zurück auf Daniel Haubner, der aus elf Metern vollendete. Nach einer Viertelstunde wurden die Gäste stärker, Marc-Philipp Zimmermann verpasste dabei zwei-, dreimal eine gefährliche Eingabe. Und nach einem verunglückten Rückpass von Keßler hatte Zimmermann die große Ausgleichschance, traf aber aus spitzem Winkel das leere Tor nicht. Die Westsachsen kombinierten sich nun immer mal schön bis zum Strafraum, dann aber war meist Endstation. So verteidigte der ZFC die knappe Führung in die Kabine.