Beide Teams warteten schon seit längerer Zeit auf einen Dreier. Der ZFC jubelte zum letzten Mal Anfang November, die Plauener Ende Oktober. Bei bestem Wetter zeigten die Gastgeber zunächst mehr Elan und erspielten sich dicke Chancen. Tim Kießling und vor allem Florian Hansch hätten schnell auf 1:0 stellen können. Dann aber stand Daniel Gerstmayer plötzlich frei vor dem Meuselwitzer Tor, schloss aber zu harmlos ab. In der 13. Minute belohnten sich die Meuselwitzer für den großen Aufwand. Luca Bürger steckte gut durch auf Hansch, der aus 14 Metern die Nerven behielt und flach ins rechte Eck vollendete. Sekunden später hatte erneut der ZFC-Stürmer das zweite Tor auf dem Fuß, doch Jakob Pieles parierte. Nach einer Viertelstunde ließen die Bemühungen der Thüringer nach, Plauen kam mit viel Einsatz besser rein. In der 30. Minute scheiterten Fabio Riedl und Yanick Abayomi am Meuselwitzer Schlussmann, beide standen erneut sträflich frei. Und kurz vor der Pause belohnten sich die Vogtländer. Gerstmayer scheiterte nach einem schön vorgetragenen Angriff an Sedlak, Riedl machte den Abpraller rein.

