Plauen tauscht komplettes Trainerteam aus

Beim Schlusslicht der Regionalliga Nordost wurde in den letzten Tagen noch einmal ordentlich am Personalkarussell gedreht. Was nicht jedem Fan gefiel, denn mit den Co-Trainern Patrick Grandner und Kevin Brettfeld sowie Torwarttrainer Oliver Dix entledigte man sich eines Trio. Begründet wurden die Schritte mit einer Neuausrichtung. Dass man dafür Leute mit Stallgeruch vom Hof schickt, erscheint zumindest fragwürdig. Grandner hatte sieben Jahre beim VFC gekickt, ist seit 2016 im Verein. Brettfeld war bis 2023 vier Jahre Nachwuchstrainer und seit letztem Sommer Co-Trainer bei den Vogtländern. Dix ist seit 2022 bei den Plauenern. Als neuer Co-Trainer wurde am Dienstag offiziell Felix Brand vorgestellt. Der 24-Jährige spielte bis Dezember in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Bildrechte: IMAGO/Johannes Schmidt

Führungschance durch Riedl

Man spürte, der VFC wollte diese wohl allerletzte Chance nutzen, vielleicht doch noch den letzten Platz zu verlassen. Der Kampf stimmte, spielerisch gelang wenig. Aber auch Babelsberg brachte wenig Erwärmendes zustande, auch wenn der Ball dort in den ersten 20 Minuten etwas besser lief. Nach einer halben Stunde erpielten sich dann die Vogtländer erste Chancen. Zunächst musste sich SVB-Keeper Yannic Stein bei einer Eingabe von Paul Kämpfer strecken, um den Ball über die Latte zu lenken. Dann hatte Fabio Riedl in der 43. Minute die große Möglichkeit zur Führung, scheiterte aber aus 14 Metern an Stein. Und fast mit dem Pausenpfiff musste Stein erneut bei einem Schuss von Riedl klären. Auf der anderen Seite hatte Jakob Pieles nur bei einem Schuss von Tim Maciejewski eingreifen müssen. Bildrechte: IMAGO/Johannes Schmidt

Plauen rettet Punkt mit Latte und Glück