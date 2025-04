Die gastgebende VSG spielte zu Beginn auf Ballbesitz, Zwickau hingegen guckte sich das Ganze erst einmal an. Dennoch kamen die "Schwäne" schon frühzeitig zu einem ersten Abschluss durch Mike Könnecke, der allerdings nicht genügend Druck hinter das Leder brachte (2.). Altglienicke erspielte sich erst in Spielminute 14 eine erste Chance, die der freistehende Philip Türpitz aber ausließ.

Insgesamt bot die Anfangsphase kaum nennenswerte Szenen an, was sich auch nicht unbedingt bessern sollte. Kilian Senkbeil (24.) auf der einen sowie Johannes Manske (27.) auf der anderen Seite kamen in der Folge zu je einer Möglichkeit – bei Ersterem wurde nach gehaltenem Schuss auf Abseits entschieden, Zweiterer ließ kläglich liegen.