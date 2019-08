Veselinovic bringt RWE in Front

Die Gastgeber hatten in den ersten Minuten – wie erwartet – deutlich mehr Ballbesitz, kamen aber aus dem Spiel heraus gegen tief stehende Auerbacher kaum zu gefährlichen Aktionen. Abschlüsse gab es auf beiden Seiten zunächst nur nach Eckbällen – und zwar deutlich mehr für RWE. Ausnahme: Nach Ablage von Gladrow zog Selim Aydemir aus halblinker Position ab, sein strammer Schuss ging nur knapp über das Tor (12.). Dann hatte Velimir Jovanovic die RWE-Führung auf dem Fuß, als er völlig frei vor dem Tor in eine flache Eingabe von Aydemir rutschte, doch nicht mehr richtig an den Ball kam (24.).



Der VfB kam dagegen nur selten gefährlich über die Mittellinie, die besten Chance für die Gäste vergab Marc-Philipp Zimmerman per Kopf nach Flanke von Thomas Stock (33.). Erfurt war weiter die tonangebende Mannschaft: Erst zielte Lucas Surek per Distanzschuss knapp über das Tor (38.), dann brach Veselinovic den Bann und verwandelte eine Flanke von der rechten Seite per Kopf zur verdienten 1:0-Führung zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt (43.). Sinisa Veselinovic (Erfurt) erzielt das Tor zum 1:0. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Erfurt erhöht - Zimmermann verkürzt

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchte Auerbach zunächst, durch höhere Positionierung und früheres Anlaufen mehr Druck zu erzeugen – und lief dabei in mehrere RWE-Konter, von denen einer zum 2:0 führte: Gladrow wurde mit einem langen Ball geschickt, setzte sich auf der linken Seite durch und passte ins Zentrum zu Alexander Schmitt, der noch ein paar Schritte lief und den Ball dann ins obere Eck wuchtete (56.). Die Partie schien vorentschieden – doch im nächsten Moment unterlief dem neuen RWE-Keeper Knoll beim Herauslaufen ein folgenschwerer Fehler. Marc-Philipp Zimmermann musste nur noch durchlaufen und ins leere Tor zum 2:1 einschieben (58.).



In der Folge zeigten sich die Thüringer verunsichert, verloren viele Bälle, agierten fahrig in der Abwehr und verursachten durch Fouls einige Freistöße. Die Emotionen kochten höher, die Zuschauer auf der Tribüne zeigten ihren Unmut, RWE-Trainer Thomas Brdaric kassierte zudem Gelb (78.). Auerbach machte Druck und hatte auch ein paar Abschlüsse, auf der anderen Seite vergab Jovanovic die Gelegenheit zur Entscheidung (83.). Bis zum Schluss hielten die Gastgeber jedoch den knappen Sieg fest.

Das sagten die Trainer

Sven Köhler (Auerbach): "Die Erfurter haben das Spiel gewonnen, weil sie in der ersten Halbzeit die aktivere Mannschaft waren, verdient 1:0 geführt haben. Defensiv war das bei uns weitestgehend okay. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, mutiger zu spielen, es war dann ein ausgeglichenes Spiel. Nach dem Anschlusstor war das Spiel eng, wir haben bis zur letzten Minute versucht, Druck zu erzeugen. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben in der zweiten Halbzeit, war absolut in Ordnung."