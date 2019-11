Und Heiko Webers Elf ging in der 16. Minute überraschend in Führung: René Weinert sah, dass Benjamin Bellot zu weit vor seinem Tor stand. Der Routinier zog aus 25 Metern einfach ab, der Flatterball senkte sich hinter dem BSG-Keeper ins Netz zum 0:1. Die Zipsendorfer wirkten danach selbstbewusster, ließen fast nichts zu. Die einzige nennenswerte Chemie-Chance gab es in der 41. Minute, als Tomas Petracek aus 19 Metern abzog, Keeper Ruben Aulig den Ball aber aus dem rechten unteren Eck fischte. Dann ein blitzsauberer Angriff der Gäste - Andy Trübenbach schickte auf der linken Seite Danny Breitfelder. Dessen Flanke landete auf dem Kopf von Trübenbach, der unhaltbar aus acht Metern verwandelte.