Nach dem unglücklichen 2:2 im Hinspiel in Leipzig am vergangenen Donnerstag reichte das erneute Unentschieden nicht aus, weil Verl mehr Auswärtstore geschossen hat.



Im Rückspiel, welches wegen des Corona-Ausbruches in der Nähe von Gütersloh, in Bielefeld ausgetragen wurde, gingen die Messestädter durch eine Eigentor des Verler Kapitäns Julian Stöckner kurz vor der Halbzeitpause in Führung. Im zweiten Abschnitt gelang den Gastgebern nach 73 Minuten durch Ron Schallenberg der Ausgleich.