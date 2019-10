Die Gäste zeigten - wenn auch nur kurzfristig - eine Reaktion und hätten nur wenig später den Ausgleich durch Rico Gladrow erzielen können, als dieser nach einem Pass von Selim Aydemir völlig frei vor Torwart David Richter auftauchte und mit Tempo an diesem vorbeizog. Sein anschließender Abschluss wurde jedoch auf der Linie geklärt (11.). Im Anschluss kam jedoch nur noch wenig von den Gästen, während sich die Union zwischenzeitlich in einen Rausch spielte und nach 22 Minuten auf 2:0 erhöhte. Eine sorglose Kombination gegen defensiv schlafende Erfurter endete bei Schulz, der den Ball am Fünfmeterraum quer legte, wo der bereits lauernde Ex-Erfurter Darryl Geurts nur noch einschieben brauchte.