Die Chemiker ließen bei den Babelsberger Pokalhelden, die in der ersten Runde Erstligist Fürth rausgekickt hatten, den Respekt in der Kabine und spielten mutig nach vorn. Die Jagatic-Schützlinge standen stabil, forcierten ihre Angriffsbemühungen und wurden in der 10. Minute mit der Führung belohnt. Denis Jäpel setzte zum Sololauf an, nahm schließlich Maß und zirkelte den Ball in die Maschen. Der erste Saisontreffer für den Neuzugang von Lok Leipzig.