Fußball | Regionalliga Fünfter Sieg in Serie: Carl Zeiss Jena gewinnt auch in Babelsberg

9. Spieltag

Carl Zeiss Jena hat seine Siegesserie in der Fußball-Regionalliga weiter ausgebaut und auch beim SV Babelsberg 03 gewonnen. Der 2:0 (0:0)-Erfolg am Dienstagabend war der fünfte am Stück. Damit klettert die Mannschaft von Trainer Dirk Kunert in der Tabelle weiter nach oben.