Die Thüringer mussten auf Bastian Strietzel (Magen-Darm-Infekt) und Ugur Tezel (Bänderriss am Knöchel) verzichten. Zudem fehlte Keeper Kevin Kunz, der sich in Chemnitz einen schmerzhaften Pferdekuss über dem Knie zugezogen hatte. Und Jena hatte sich nach dem lauen Auftritt beim CFC was vorgenommen, legte ordentlich los. Der wieselflinke Maximilian Krauß marschierte in der vierten Minute in den Strafraum, über Umwege kam der Ball zu Pascal Verkamp, der aus spitzem Winkel am Keeper scheiterte.



Dann in der 17. Minute der beste Angriff der Gäste. Krauß lief zur Grundlinie, passte zurück auf Verkamp, der den freistehenden Vasileios Dedidis bediente. Doch der Stürmer semmelte den Ball aus elf Metern über das Tor. Vom SV Babelsberg kam in der ersten Halbzeit nicht viel, aber in der 20. Minute hätten die Filmstädter dennoch führen können. Zunächst wurde ein Schuss von Matthias Steinborn geblockt, Rudolf Ndualu setzte den Abpraller aus 14 Metern knapp neben das Tor. Insgesamt blieb Jena den Tick aggressiver und gefährlicher vor dem Tor. Einzig bei den vielen Eckbällen kam keine rechte Gefahr auf. Und es wurde intensiver, besonders Krauß und Paul Wegener kamen sich immer wieder ins Gehege.