Eilenburg musste im Nachholer auf seine beiden besten Techniker verzichten. Noah Baumann und Philipp Sauer fehlten gelbgesperrt. Dafür rückten Anton Rücker und Tzonatan Moutsa in die Startelf. Babelsberg, zuletzt von Corona geplagt, begann wieder mit dem schnellen Robin Müller. Top-Torjäger Daniel Frahn saß zunächst nur auf der Bank.

Babelsberg verkraftete den Ausfall von Frahn deutlich besser als Eilenburg das Fehlen seiner Kreativköpfe. Trotz eines mutigen Beginns fehlte die spielerische Linie und die klaren Chancen. Branden Stelmak und Adam Fiedler hingen größtenteils in der Luft und kamen kaum zum Abschluss. Einzig bei Stelmaks Linksschuss nach 120 Sekunden lag ein Tor in der Luft. Babelsberg versuchte das Spiel breit zu machen und fütterte Stürmer Frank Zille mit Flanken.

In der 28. Minute hatte der Hüne die Führung auf dem Fuß., schoss aber aus fünf Metern deutlich über den Kasten. Nicola Jürgens, 2018 kurz bei Carl Zeiss Jena, nahm in der 32. Minute deutlich besser Maß und zirkelte den Ball wunderschön ins lange Eck. Eilenburg hatte unmittelbar vor dem Tor mit zwei katastrophalen Fehlern im Aufbauspiel kräftig mitgeholfen. Erst hatte Dongmin Kim, der vor neun Jahren für die Zweite des SVB spielte, gepasst, dann auch noch Raimison dos Santos.

Nach dem Wechsel verpuffte der Schwung der Gastgeber, auch weil die Eilenburger nicht mehr so defensiv standen und mehr Zug zum Tor hatten. Wirkliche gute Chancen verbuchte die Elf von Nico Knaubel aber lange nicht. In der 69. Minute hatte dann Eilenburgs bester Torschütze, Adam Fiedler das 1:1 auf dem Fuß. Nach einer Eingabe des eingewechselten Paul Meseberg schaufelte Fiedler den Ball aus Nahdistanz übers Tor. Jetzt drückte der FCE und kam durch Sauer (72./Kopfball) und Fiedler (74./Flachschuss) zu weiteren guten Abschlüssen.

Babelsberg wirkte verunsichert und wurde nur gefährlich, wenn Spielmacher Emir Can Gencel am Ball war. Er steckte sieben Minuten vor dem Ende herrlich auf Felix Pilger durch, doch Andreas Naumann verhinderte das 0:2. In den letzten Minuten warf Eilenburg noch einmal alles nach vorn, Babelsberg wackelte, fiel aber nicht, weil nathes Abschluss nach dem letzten Eckball auf der Torlatte landete und Stelmaks Drehschuss geblockt wurde.