Frahn rotzfrech - Eglseder gleicht aus

Zum ersten Mal kehrte Almedin Civa in sein früheres Wohnzimmer zurück. Mit dem 1. FC Lok Leipzig wollte er aber an den Sv Babelsberg keine Geschenke verteilen. Die Partie auf dem durchgeweichten Rasen, bis kurz vor dem Start hatte es mächtig geschüttet, startete leicht verspätet, weil einige Gästefans versuchten, durch ein offenes Tor auf das Spielfeld zu gelangen. Dann ging es los und richtig zur Sache. Die ersten 20 Minuten gehörten den früh störenden Babelsbergern. Chancen gab es aber keine, bis Mehmedovic den Babelsberger Müller am Bein traf. Daniel Frahn versenkte den Elfmeter frech mit einem Lupfer in die Mitte des Tores. Danach wurde Lok stärker, die beste Chance vergab Djamal Ziane (39.), der an Keeper Jannick Theißen scheiterte. Kurz vor der Pause zwei wichtige Szenen. Zunächst vergab Babelsberg nach einer Ecke das sichere 2:0, als zunächst Frahn scheiterte, dann Sven Reimann den Abpraller aus vier Metern nicht unterbrachte. Dann in der 45. Minute ein toller Querpass auf der anderen Seite von Ziane auf Mike Eglseder, der im zweiten Versuch den Ball zum 1:1 versenkte. Bogdan Rangelov und Paul Wegener (v.l.) Bildrechte: Matthias Koch

Lok wankt nach dem Wechsel

Doch der Ausgleich beflügelte nicht die Gäste, Babelsberg bestimmt nach dem Wechsel deutlich das Spiel. Und hatte Pech, als Frank Zille aus 16 Metern nur die Latte traf. Beim anschließenden Eckball musste der starke Leipziger Keeper Jan Ole Sievers nach einem Kopfball eingreifen. Leipzig fand nun offensiv nicht mehr statt, immer wieder stand Sievers im Mittelpunkt. Beim Knaller von David Danko aus 30 Metern in der 73. Minute zischte der Ball Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Einziges Manko der Gastgeber blieb, dass ei ihre sehr guten Chancen nicht konsequent nutzten. So blieb Lok am Leben. Und Ziane hätte in der 81. Minute das Spiel auf den Kopf stellen können, köpfte aber nach einer Nattermann-Flanke freistehend vorbei.

Stimmen zum Spiel:

Jörg Buder (Trainer SV Babelsberg): "Wir waren in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft, haben nichts zugelassen. Hatten die besseren Chancen. Die erste war noch ausgeglichen. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir hier zwei Punkte liegen gelassen, Lok fährt mit einem glücklichen Punkt nach Hause. Ich bin mit dem Spiel zufrieden, wir müssen aber ein zweites Tor machen."



Daniel Frahn (Spieler SVB): "Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, müssen uns aber auch mal belohnen. Lok hätte sich nicht beschweren können, wenn wir als Sieger vom Platz gegangen wären. Lok ist schon ein Kaliber in dieser Liga und die werden auch auf Dauer da oben mitspielen. Aber heute ist es noch ärgerlich, morgen können wir drüber hinwegsehen und freuen uns auf die nächste spannende Aufgabe."