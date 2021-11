Die Gastgeber begannen schwungvoll und drängten die Meuslwitzer häufig in die eigene Hälfte. Der ZFC schlug dann in der 10. Minute eiskalt mit einem Konter zu: Dabei flankte Amer Kadric in den Strafraum, wo Florian Hansch sehenswert zur überraschenden Führung einköpfte. Die Filmstädter drängten sofort auf den Ausgleich, doch Marcel Rausch, mit einem Schuss aus halbrechter Position, (12.) sowie Jake-Robert Wilton per Kopf (13.) blieben ohne Fortune. Auf der Gegenseite verpasste Benjamin Förster in der 15. Minute eine Eingabe von Andy Trübenbach nur um wenige Zentimeter – den zweiten Ball setzte Förster neben den langen Pfosten. Im Anschluss wurden die Gäste immer selbstbewusster und schnürten die Babelsberger in die eigene Hälfte ein.