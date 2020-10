Die Gäste aus dem Vogtland starteten ordentlich in die Partie und verzeichneten durch Torjäger Marc-Philipp Zimmermann gleich zwei Kopfball-Möglichkeiten. Dann aber sorgte ein Fehler von Auerbachs Torhüter Stefan Schmidt für die Babelsberger Führung: Robin Müller traf per Distanzschuss zum 1:0 (20.). Auerbach war anschließend um eine Reaktion bemüht, doch lief in einen Konter, den Daniel Frahn zum 2:0 abschloss (26.). Anschließend gelang es den Gästen nur noch selten, für Gefahr zu sorgen.

Bildrechte: imago images/Jan Huebner