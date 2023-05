Die Halberstädter versteckten sich keineswegs und boten den Babelsbergern, die im Spiel zuvor Rot-Weiß Erfurt mit 2:0 geschlagen hatten, absolut Paroli. Sie attackierten früh und ließen die Filmstädter nur wenig zu Entfaltung kommen. Alles kann man nicht verteidigen, in der zehnten Minute löste sich Matthias Steinborn und schoss aus aussichtsreicher Position links am Halberstädter Tor vorbei. Glück für die Vorharzer, die in der Folge aber weiter einen guten Part boten, sodass die Babelsberger nicht ihr gewohntes Offensivspiel aufziehen konnten.