Chemie Leipzig reiste mit der absoluten Notelf an. Nur 13 Feldspieler hatte Trainer Miroslav Jagatic zur Verfügung, der nach der Quarantäne wieder an der Linie stand. Trotz der misslichen Lage traten die Chemiker selbstbewusst auf, verteidigten in Halbzeit eins geschickt und setzten Nadelstiche.

Und gleich der erste saß. In der neunten Minute konnten die Lichtenberger den gestarteten Denis Jäpel nicht stellen, der Rechtsaußen setzte sich durch und markierte das 1:0 für die Leutzscher. In der Folge hatten die Berliner zwar etwas mehr Ballbesitz, doch in der Offensive klappte wenig. Das spielte den Gästen in die Karten, die die Führung locker in die Pause brachten.