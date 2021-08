Nach 40 Sekunden hatte der Chemnitzer Max Roscher bereits die große Chance zur frühen Führung, doch sein Schuss aus halbrechter Position zischte über den Querbalken. In den folgenden Minuten lieferten sich beide Teams ein Spiel auf Augenhöhe, doch es fehlte in der Offensive an Durchschlagskraft. Die erste gute Gelegenheit der Lichtenberger gab es in der 23. Minute, als Tim Campulka gerade noch vor dem einschussbereiten Tarik Gözüsirin klären konnte. Kurz vor der Pause hatte der CFC noch eine weitere gute Chance durch Kilian Pagliuca (42.), dessen Flachschuss von der Strafraumgrenze aber glänzend von SVL-Keeper Niklas Wollert pariert wurde.