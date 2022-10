Stagge belohnt Chemnitzer Effektivität

Chemnitz war zu Beginn die aktivere Mannschaft und versuchte über die Flügel Druck aufzubauen. Mehr als ein paar ungenaue Flanken, die Lichtenbergs Schlussmann Niklas Wollert problemlos entschärfte, waren aber nicht drin. Die Berliner verlagerten sich zunächst auf das Umschaltspiel und überließen dem CFC den Ball. Allerdings fehlten der Mannschaft von Trainer Christian Tiffert, der auf die identische Startelf wie beim Sieg gegen Luckenwalde setzte, zündende Ideen im Abschluss.

Jubel beim Chemnitzer FC nach der Führung durch Lukas Stagge. Bildrechte: IMAGO/Matthias Koch Umso überraschender fiel die Führung nach 28. Minuten für die Gäste. Furkan Kircicek hatte auf der linken Außenbahn viel Platz und spielte sich per Doppelpass mit Felix Brügmann in den Sechzehner. Seine flache Hereingabe vor das Tor verwertete Lukas Stagge anschließend ohne Probleme. Lichtenberg betrieb im Anschluss deutlich mehr Aufwand und bestimmte das Spielgeschehen. Mit Ausnahme zweier zu unplatzierter Abschlüsse konnte das Team von Trainer Murat Tik den CFC vor der Pause aber nicht in Verlegenheit bringen.

Lichtenberg drückt auf den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel war Lichtenberg weiter die spielbestimmende Mannschaft. Die erste Chance verbuchte aber der CFC durch Chris Löwes Freistoß aus 40 Metern, den Wollert zur Seite abklatschen konnte (50.). Danach spielte nur noch Lichtenberg. Christian Gawes Flachschuss flog nur knapp am rechten Pfosten vorbei (53.), ehe Robert Zickert in höchster Not für seinen bereits geschlagenen Torhüter Jakob Jakubov gegen Hannes Graf klären musste (58.). Auf der Gegenseite vergab Max Roscher die große Chance zum 2:0, als er frei vor dem Lichtenberger Tor rechts vorbeischoss (72.).

Der Gastgeber eröffnete die Schlussphase mit einer Dreifach-Chance zum Ausgleich. Nach einer Ecke kamen die Berliner im Chemnitzer Strafraum gleich doppelt aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Jakubov konnte jeweils mit starken Reflexen auf der Linie klären (76.). Nur wenig später musste wieder ein Chemnitzer in höchster Not retten. Dieses Mal war es Löwe, der den Ball von der Linie stocherte (78.). In den letzten Minuten ergaben sich gegen weit aufgerückte Lichtenberger vermehrt Räume zum Kontern. Das nutzte Robert Berger auf der rechten Seite aus. Zwar konnte sein Abschluss zunächst auf der Linie geklärt werden, doch der eingewechselte Niclas Walther vollendete Bergers anschließende Vorlage ohne Probleme (90.+1).