Der FC Eilenburg hat bei Lichtenberg 47 ein turbulentes Auswärtsspiel verloren. Die Muldestädter kassierte am vorletzten Spieltag der Regionalliga-Saison eine 2:3-(0:1)-Niederlage. In der Tabelle bleiben die Eilenburger Tabellen-16., der FCE profitiert dabei von der 0:2-Niederlage von Fürstenwalde gegen Rathenow. Der rettende 15. Rang in der Regionalliga ist für Eilenburg durch die Niederlage aber nicht mehr erreichbar.