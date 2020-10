Lok wollte an die starke Leistung des 4:0 gegen Tennis Borussia Berlin vor einer Woche anknüpfen, dazu kehrte Maik Salewski nach seiner Gelbsperre in die Startelf zurück. Doch bereits nach gut einer Minute lag der Ball im Leipziger Tor und der Spielplan war über den Haufen. Der erste Abschluss des früheren Bischofswerdaers Hannes Graf war noch knapp am langen Pfosten vorbeigegangen, dann zielte Marcel Rausch aus zehn Metern genauer.