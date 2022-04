Lok startete mit zwei Änderungen: Bogdan Rangolov und Mike Eglseder rutschten für den verletzten Zak Piplica und Eric Voufack in die Mannschaft. Schnell war klar, dass "Staubsauger" Piplica im Mittelfeld an allen Ecken und Enden fehlte. Lichtenberg hatte extrem viel Platz und nutzte den zur Führung in der 17. Minute. Der überragende Ifran Brando setzte Linksverteidiger Richard Max Ohlow herrlich in Szene, der erkannte die Lücke und zog aus 16 Metern unhaltbar ab: 1:0.