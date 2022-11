Ziane bringt Lok Leipzig zurück

In vier Anläufen konnte der 1. FC Lok Leipzig gegen Lichtenberg keinen Sieg einfahren. Warum, das konnte man gut in der ersten Halbzeit beobachten. Die Gastgeber machten die Räume dicht und warteten auf Fehler des Gegners. Und in der 19. Minute lag der Ball im Tor der Leipziger. Christian Gawe steckte durch für Efraim Koku Gakpeto, der aus zehn Metern flach vollendete. Und Lok hatte in der Folgezeit viel Glück, als bei den Schüssen von Gakpeto und Justin Luca Weber ein Leipziger per Fuß und Kopf auf der Torlinie rettete. Dann aber der eine Moment in der 35. Minute: Mike Eglseder setzte mit einem Lupfer Knipser Djamal Ziane in Szene, der von halblinks ins rechte Eck vollendete. Damit war der Knoten bei Lok etwas gelöst, die Pässe kamen besser, glasklare Chancen sprangen aber nicht mehr raus. Die Berliner hatten durch Gawe und Weber noch zwei gute Abschlüsse, auch wenn der Ball jeweils das Tor verfehlte. Im Zweikampf: Hussein Chor und Sascha Pfeffer (v.l.) Bildrechte: Matthias Koch

Lichtenberg verdient sich den Sieg

Lichtenberg spielte auch nach dem Wechsel den besseren Ball, musste eigentlich nur auf die Fehler im Lok-Aufbauspiel warten. Und ging in der 55. Minute erneut in Führung. Nach einem schönen Solo von Hussein Chor köpfte Gakpeto ein. Danach mühte sich Lok, die Chancen aber hatten die Gastgeber. Eine nutzte der eingewechselte Niklas Kaus in der 80. Minute, der bei einem Konter die Übersicht behielt und ins rechte Eck vollendete. 120 Sekunden später war Lok durch den Treffer von Djamal Ziane – diesmal per Kopf – zurück. Aber in der Folgezeit konnten die Leipziger keine wirklich zwingenden Chancen erarbeiten. So konterte Lichtenberg in der Nachspielzeit noch einmal erfolgreich, Gawe passte auf Hannes Graf, der einnetzte. Efraim Gakpeto und Justin Weber jubeln nach dem 2:1. Bildrechte: Matthias Koch

Stimmen zum Spiel