In der ersten Halbzeit waren die Gäste aus Thüringen klar besser. Sie gingen energisch in die Zweikämpfe und zeigten auch spielerisch eine ordentliche Leistung. Einen Schuss von Amer Kadric parierte Niklas Wollert im Lichtenberger Tor (20.), ein Kopfball von Benjamin Förster ging drüber (28.). Später versuchte es Förster noch einmal, doch Wollert parierte den Schuss aus halblinker Position per Fußabwehr (38.). Auf der anderen Seite kamen die Gastgeber nur zweimal nach Eckball gefährlich vors Tor, die beste Chance vergab Paul Krüger (44.). Kurz vor der Pause war es dann wieder Förster, der vor Wollert auftauchte - sein Abschluss ging diesmal sogar ins Tor, doch er stand beim Zuspiel im Abseits.