Wie angekündigt, ließ Heiko Weber diesmal Amer Kadric und Florian Hansch von Beginn an ran. Dafür saßen Luca Bürger und Thilo Gildenberg erst einmal auf der Bank. Und die Meuselwitzer fanden gut ins Spiel, störten früh mit Andy Trübenbach und Niels Schätzle. Einzig beim Kreieren von Möglichkeiten fehlte die letzte Konsequenz und Genauigkeit. So blieb es bei halbgaren Chancen für Felix Müller und Niels Schätzle. Nach einer Viertelstunde kam Lichtenberg besser ins Spiel. Aber bis auf einen Schuss von Knipser Efraim Gakpeto blieben auch die Berliner harmlos. Bis zur 44. Minute, als der ZFC einen Angriff über links zu schlampig zu Ende spielte. Lichtenberg dann mit schnellem Umschaltspiel über die linke Seite. Niklas Kaus spielte den Ball quer auf Christian Gawe, der überlegt aus 15 Metern ins rechte Eck vollendete.

Nach dem Wechsel drängten die Berliner auf den zweiten Treffer. Gakpeto hätte in der 54. Minute bereits treffen können, machte drei Minuten später Richard Ohlow aus Nahdistanz, nachdem ZFC-Keeper Jean-Marie Plath noch bei einem Schuss noch stark pariert hatte. Nicht, gar nichts wollte dem ZFC danach gelingen. Vor dem Strafraum waren die Gäste mit ihrem Latein am Ende. Dennoch wurde es noch einmal eng, als Trübenbach in der 79. Minute zum Anschluss traf. Nach seiner Direktabnahme aus spitzem Winkel kullerte der Ball ins Tor. Die restliche Zeit lief runter, ohne eine größere Chance der Meuselwitzer.

Heiko Weber (Trainer ZFC Meuselwitz): "Wir haben die ersten 40 Minuten so gespielt, wie man auswärts spielen muss. Am 16er haben wir aber die Konsequenz vermissen lassen. Dann kriegen wir aus dem Nichts das 1:0. Auch nach der Pause das schnelle zweite Tor. Dann schießen wir ein Tor, haben viel Zeit verloren. Es ist aber ärgerlich, dass die Gegner immer jubeln. Man muss Tore schießen, es war kein übermächtiger Gegner. Wir machen in gewissen Situationen falsche Entscheidungen. Wir machen Sachen, die sehe ich beim Gegner nicht. Wir flanken mit links, obwohl wir mit rechts flanken können. Wir dribbeln, statt zu schießen. Dann ist es schwer zu gewinnen. Das 1:2 ist eine Katastrophe in Lichtenberg."