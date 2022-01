Böiger Wind wehte durch das Stadion in Lichterfelde. Die Chemiker kamen damit besser zurecht, waren zum Anfang aber erst einmal auf Ballsicherheit bedacht. Schritt für Schritt näherten sich dann die Gäste dem Tasmania-Tor und wurden in der 16. Minute belohnt. Mauer wurde über links geschickt, ließ sich auch von zwei mitgelaufenen Berliner Abwehrspielern nicht beirren und traf aus spitzem Winkel zum 1:0 für die Leutzscher.

Das sorgte für Selbstvertrauen bei den Jagatic-Schützlingen, die die Berliner gut im Griff hatten. Gingen Bälle verloren, wurden sie von den Grün-Weißen sofort wieder erobert. In der Schlussphase der ersten Hälfte kehrt etwas der Schlendrian bei den Leutzschern ein. So kamen die Berliner doch noch zu einer Riesenchance, doch Kaiser traf aus 30 Metern nur den rechten Innenpfosten des Chemie-Gehäuses. Glück für Grün-Weiß, mit der 1:0-Führung für die Betriebssportgemeinschaft ging es in die Kabinen.