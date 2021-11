Zickert trifft am langen Pfosten per Kopf und dreht jubelnd ab.

Zickert trifft am langen Pfosten per Kopf und dreht jubelnd ab.

Auch in der zweiten Hälfte brauchte der CFC ein paar Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Pagliuca hätte nach 53 Minuten die Führung machen müssen, wurde bei seinem Abschluss aus sieben Metern aber noch vom eigenen Mann gestört. Der Torbann wurde schließlich nach einem Standard gebrochen. Einen Freistoßflanke von Christian Bickel konnte Robert Zickert am langen Pfosten unbedrängt einköpfen. Die Sachsen hatten noch eine Vielzahl an Möglichkeiten, besonders über die rechte Seite und Benjika Caciel wurde es immer wieder gefährlich. Caciel sorgte schließlich nach 81 Minuten auch für die Entscheidung. Einen selbst eingeleiteten Angriff schloss er aus spitzem Winkel ab. Der bis dahin sehr gute Tasmania-Keeper Schelenz hatte die kurze Ecke offengelassen.

Robert Zickert (Torschütze CFC): "Ich bin glücklich heute. Im Vordergrund steht, dass wir die drei Punkte einfahren konnten. Es war auch wichtig, dass wir endlich mal zwei Spiele in Folge erfolgreich bestreiten konnten. Aber natürlich freue ich mich auch über mein Tor. In so einem Spiel muss man zeigen, dass man oben mitspielen will."