Vor 460 Zuschauer tat sich der Favorit, der die Scharte vom jüngsten 0:1 zuhause gegen Hertha II auswetzen wollte, von Beginn an schwer. Viel Ballbesitz brachte kaum knackige Torraumszenen. Den ersten Hochkaräter hatten die Gastgeber, Maximilian Storms 17-Meter-Abschluss nach schnellem Angriff ging nur knapp vorbei (31.). Jena machte es bei der ersten eigenen starken Kombination besser: Matti Langer vollendete aus 17 Metern ins Eck - entscheidend abgefälscht von Malik Ceesay (40.). Danach rettete FCC-Schlussmann Lukas Sedlak, nachdem Serhat Polat per Kopfballablage frei gespielt worden war. Das allerdings regelwidrig, Maurice Hehne musste mit blutender Kopfwunde vom Feld (43.+1). Die anschließende Ecke kratzte René Lange von der Linie.

Nach der Pause spielte Jena "munter" weiter mit dem Feuer. Weil man Chancenwucher betrieb und selbst immer wieder etwas zuließ. Zwischen der 56. und 60. Minute kam Tasmania zu drei Gelegenheiten. Linksaußen Felix Drinkuth, der diesmal oft in der Mittelstürmerposition auftauchte, hatte zuvor das mögliche 2:0 vergeben (51.). In der Schlussphase bekamen die Thüringer dann wieder mehr Zugriff auf die Partie. Den Deckel drauf machten sie aber nicht. Unter anderem verspielten Drinkuth und Lucas Stauffer eine aussíchtsreiche Situation (87.), und Lange knallte in der Nachspielzeit vom Strafraumeck den Ball knapp vorbei. So musste bis zur letzten Aktion gebangt werden, als der eingewechselte Berliner Martin Kascha ebenfalls vom Strafraumeck verzog.