Eilenburg spielte von Beginn an freudvoll auf und markierte schon in der vierten Minute das erste Mal die Latte durch einen abgefälschten Schuss von Ricardo Michael. In Minute 22 belohnte sich der FCE dann mit der Führung gegen ein insgesamt müde wirkendes Tasmania Berlin - Benjamin Luis knallte das Leder volley aus zehn Metern zum 1:0 in die Maschen.



Danach legten die Nordsachsen richtig los und verpassten mehrfach nur knapp das 2:0. Tim Bunge (27.) kam eine Sekunde zu spät gegen Keeper Noah Fakhro, der nach einem Freistoß Probleme hatte, und trat kurz darauf freistehend am langen Pfosten über den Ball (32.). Auch Lennert Möbius vergab in vielversprechender Position und schoss das Rund aus fünf Metern übers Tor (35.).