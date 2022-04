Es ist der Klassiker: Tasmania Berlin, abgeschlagenes Schlusslicht mit 15 Niederlagen am Stück. Verlieren kannst du so ein Spiel eigentlich nicht. Das muss in einigen Köpfen der Spieler des 1. FC Lok Leipzig vorgegangen sein, denn anders war diese erste Halbzeit im Stadion Lichterfelde nicht zu erklären. Bei Lok funktionierte bei böigem Wind und auf einem holprigen rasen nahezu nichts.



Das Regionalliga-Schlusslicht nutzte die erste Chance in der neunten Minute zur Führung. Nach einer Ecke von rechts köpfte Malik Ceesay aus vier Metern ein. Danach versuchten die Gäste, irgendwie einen Fuß in die Partie zu bekommen. Aber bis auf einen Schuss von Sascha Pfeffer in der 14. Minute und einem Versuch von Robert Berger kurz vor der Pause gab es nichts zu notieren. Die Gastgeber verteidigten mit Hingabe, Neil-Nigel Bier und Ottis Stefan Breustedt hatten sogar noch Möglichkeiten für ein zweites Tor.