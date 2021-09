Coach Sven Köhler tauschte nur einen Spieler in der Anfangself - erneut personell bedingt: Statt der gelbgesperrten Stammkraft Maximilian Schmidt begann Lennart Dietrich. Das Eigengewächs ist erst 17 Jahre, verfügte bis dato über 31 Minuten Viertliga-Erfahrung. Mit dem 19-jährigen Nebenmann Eric Stiller kam die Mittelfeldzentrale auf gerade mal 36 Jahre. Insgesamt war es seit Aufzeichnung der Daten mit einem Altersschnitt von 23,7 Jahren die zweitjüngste Startelf aller Zeiten bei den Vogtländern - jedenfalls in der Regionalliga. Nur am 14. August 2016 war Auerbachs Wert bei 23,5 Jahren noch geringer - damals gab's einen 1:0-Sieg unter Trainer Michael Hiemisch in Neustrelitz.