Neun Spiele ohne Sieg, diesen Ballast auf den Schultern merkte man dem Spiel von Germania Halberstadt in der ersten Viertelstunde an. Tasmania wirkte zunächst gefälliger und verbuchte gegen defensiv unsichere Gäste einige kleinere Möglichkeiten. Aber das Team von Trainer Benjamin Duda wurde gefälliger und hatte aber der 20. Minute auch deutlich mehr vom Spiel. Louis Malina verzog aber bei einer Direktabnahme in der 24. Minute. Vier Minuten später stand Tim Heinke nach einem feinen Pass völlig blank, brachte den Ball aber nicht am starken Keeper Robert Schelenz vorbei. Germania blieb dran, kam immer wieder über die rechte Seite gefährlich vor das Tasmania-Tor. Aber es fehlte der letzte Biss, der eiskalte Abschluss. So blieb es vor den Augen von Ex-Trainer Andreas Petersen beim torlosen Remis zur Pause.