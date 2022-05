Tasmania trat mit dem buchstäblich letzten Aufgebot zum letzten Heimspiel in der Regionalliga an. Ein einziger Wechselspieler saß auf der Bank, wollte man dem Aufstellungsbogen glauben. Am Ende stellte sich raus, es waren zwei. Der ZFC hatte immerhin vier. Und hatte in der vierten Minute Glück, als Kilian Senkbeil im Strafraum Thomas Brechler am Arm hielt, die Pfeife des Schiedsrichters aber zum Glück stumm blieb. Nach 13 Minuten entspannten sich dann die Gesichter bei den Gästen. Nach einer Ecke von der rechten Seite drückte Ben Luca Moritz den Ball mit dem Knie oder Oberschenkel in die Maschen.



Nur drei Minuten später das zweite Tor des ZFC. Max Kulke marschierte auf rechts davon und fand in der Mitte Amer Kadric, der ins lange Eck vollendete. Damit war der Restwiderstand der Gäste bereits gebrochen. Und die Meuselwitzer durften sich nach einer halben Stunde über Tor Nummer drei freuen. Nils Miatke bediente diesmal von links den heranbrausenden Andy Trübenbach, der aus fünf Metern vollendete. Weitere Treffer waren möglich, doch Johan Martynets versagten in der 43. Minute freistehend die Nerven. Eine Kopfball-Chance hatte Tasmania zuvor auch, Nigel Bier verzog.

Das 0:1 durch Ben Luca Moritz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK