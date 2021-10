Im Mommsenstadion war Chemie von Beginn an der Herr im Haus. Immer wieder ging es nach vorne. TeBe, das in der fünften englischen Wochen in Folge ohne die Routiniers Rico Gladrow und Sebastian Huke antrat, tat offensiv kaum einmal in Erscheinung. BSG-Einmann-Sturm Florian Kirstein hatte nach einem langen Ball am kurzen Pfosten die Führung auf dem Fuß, aber er verzog (12.). Nach einer halben Stunde nahm Chemie noch mehr Fahrt auf: Kapitän Stefan Karau knallte einen Drehschuss drüber (30.), Kirstein den nächsten Drehschuss an den linken Pfosten (35.). Eine Minute später war es dann so weit: Eine Rechtsflanke von Florian Brügmann köpfte Karau aus Nahdistanz ein.

Stefan Karau (re.) köpft am langen Pfosten ein. Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch