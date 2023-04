Zwei Wechsel hatte Leipziger Trainer Miroslav Jagatic geplant. Timo Mauer und Janik Mäder ersetzten Manasse Eshele und Denis Jäpel in der Offensive. Doch nach der Erwärmung musste Benjamin Bellot mit Rückenproblemen passen, dafür kam Jonas Janke zu seinem zweiten Einsatz. TeBe fehlten fünf Spieler, zumindest Kapitän Tim Oschmann kehrte nach seiner Sperre zurück. Das Spiel im Mommsenstadion ging von der ersten Minute an nur in eine Richtung.

Chemie dominierte, war sehr präsent und lag nach acht Minuten bereits in Front. Lucas Surek ließ auf der halblinken Seite Ahmad Rmieh stehen und schob aus acht Metern flach ins rechte Eck ein. Mäder vergab danach die größte Chance zum zweiten Tor, traf per Kopf aus Nahdistanz nur das Außennetz (21.). Nach einer knappen halben Stunde wurde TeBe kurzzeitig besser, Björn Heydemann stand in der 29. Minute plötzlich frei vor Janke, der aber stark den Winkel verkürzte und so den Ausgleich verhinderte. Fast im Gegenzug knipste dann wieder Chemie. Timo Mauer konnte diesmal unbedrängt aus zehn Metern vollenden.