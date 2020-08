Für die Leipziger ist es ein Start nach Maß in die Saison. Nach dem Auftaktsieg letzte Woche gegen den BFC Dynamo haben die Sachsen auch dem zweiten Gegner aus der Hauptstadt erfolgreich die Stirn geboten. Chemie nutzte vor allem die Räume in der Offensive, die sich durch die mutige Berliner Spielweise ergaben. In der 37. Minute trug dies dann zum ersten Mal Früchte. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß nutzte Innenverteidiger Burim Halili die Nachschusschance und staubte im Stile eines Mittelstürmers zum 1:0 ab. Und die Grün-Weißen legten direkt nach. Noch vor der Pause ging Morgan Fassbender im Alleingang auf das Gästetor zu und erhöhte auf 2:0 (42.).