Der Chemnitzer FC übernahm im Duell der Tabellennachbarn sofort die Initiative, ging hochkonzentriert zu Werke und erarbeitete sich Chancen. Die allerbeste gab es bereits in der neunten Minute, doch drin war die Kugel nicht. Was war passiert? Benjika Caciel eroberte den Ball, lief an TeBe-Keeper Karl Albers vorbei und hatte nur noch das verwaiste Tor vor sich. Das schien zu einfach, er knallte die Kugel an den linken Pfosten. Unglaublich, in dem Moment war Caciel wohl der unglücklichste Spieler auf dem Platz, aber er machte seinen Fehler wieder gut.

Denn beim 1:0 des CFC in der zwölften Minute war er der Vorlagengeber. Seine Flanke erwischte Kevin Freiberger, der die Kugel per Aufsetzer mit dem Kopf in die Maschen drückte. Chemnitz hatte richtig Spaß am Spiel und setzte in der 25. Minute das 2:0 nach. Diesmal stieg Tim Campulka nach einem Schimmel-Eckstoß am höchsten und nickte ein. Eine hochverdiente 2:0-Führung der Chemnitzer zur Pause.