Fußball | Regionalliga Flutlicht-Wirbel von Berlin lässt Chemnitzer FC kalt

18. Spieltag

Turbulenter Jahresauftakt für den Chemnitzer FC! Bei TB Berlin gab's erst eine Flutlicht-Störung, dann eine frühe Führung und am Ende ein 1:0-Zittersieg in Überzahl. Mit dem neunten Spiel in Folge ohne Niederlage bleibt die Tabellenspitze in Sichtweite. Allerdings warf die Leistung der zweiten Hälfte viele Fragen auf.