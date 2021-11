Die Hausherren hatten in Hälfte eins nur zwei echte Chancen. Aber diese reichten, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Kurz vor der Halbzeit (40.) flankte Youssef Sakran den Ball aus dem Halbfeld in den FCC-Strafraum. Die Hereingabe wurde von der gesamten Jenaer Defensive unterschätzt und so stand Lirim Mema plötzlich frei vor Tom Müller und brauchte nur noch den Fuß hinhalten. Ein bitterer Zeitpunkt für den Rückstand, so kurz vor der Pause.

Schwache zweite Hälfe - Wolfram sieht rot

Kurz nach dem Seitenwechsel brandete dann noch einmal Hoffnung auf. Nachdem Krauß im Strrafraum zu Fall gebracht wurde netzte René Lange in der 48. Minute per Elfmeter zum Ausgleich ein. Doch die Hoffnung hielt nicht lange. Jena machte deutlich zu wenig in der Offensive und fing sich in der 65. Minute den erneuten Rückstand ein. Sebastian Huke traf mit einem sehenswerten Kopfball direkt in den Winkel.

Der FCC wirkte an diesem Nachmittag gehemmt und kam zu keinen klaren Aktionen mehr im Spiel nach vorn. Obendrein sah Maximilian Wolfram in der 83. Minute die rote Karte nachdem er Rico Gladow mit den Stollen am Kopf getroffen hatte - Wolfram war zu diesem Zeitpunkt gerade drei Minuten auf dem Feld. Und es sollte noch dicker kommen. Erst machte Benjamin Junge-Abiol für TeBe mit dem 3:1 (88.) den Deckel drauf, ehe Tim Oschmann vom Elfmeterpunkt sogar noch zum 4:1-Endstand traf.

Am Ende war es der schwächste Auftritt des FCC über die gesamte Saison. Am kommenden Mittwoch können die Thüringer gegen den VfB Auerbach Wiedergutmachung betreiben.

Das sagten die Trainer

