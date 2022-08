Die Jenaer rissen sofort das Spiel an sich und brachten die Defensive der Berliner ein ums andere Mal in Verlegenheit. Gefährlich wurde es bei Schüssen von Bastian Strietzel (8.) und Justin Schau (9.), die allerdings das Ziel verfehlten. In der 11. Minute legten dann die Thüringer aber das 1:0 vor. Jonathan Muiomo wurde im Strafraum zu Fall gebracht, Schiedsrichter Michael Näther zeigte sofort auf den Punkt. Pasqual Verkamp ließ sich die Chance nicht entgehen und zimmerte die Kugel unhaltbar ins linke obere Eck.

Die Thüringer wollten mehr, ließen den Ball gut laufen und erhöhten in der 34. Minute auf 2:0. Diesmal war es Marcel Hoppe, der den Ball über TeBe- Schlussmann Karl Albers hinweg in die Maschen hob. Die Berliner wehrten sich in der ersten Hälfte noch tapfer, gelegentliche Gegenstöße verpufften aber schnell an der aufmerksamen Jenaer Abwehr.